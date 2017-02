Muzieklijst+informatie Harry's Blues 5 februari 2017

Marc Stakenburg (1957) werkte jarenlang bij de publieke omroep en maakte prachtige programma’s als Leidsekade Live en Theater van het sentiment. Maar in 2012 was er voor hem geen plaats meer in Hilversum en richtte hij zich op andere zaken. Hij organiseert muziekreizen naar Amerika en doet daarbij steevast het radiostation WABG in Greenwood, Mississippi aan. Daarnaast toert hij langs theaters met zijn programma Trouble soon be over met Frederique Spigt en Bo Brocken. Samen met dj Poe, ook mede-eigenaar van WAGB, was hij op bezoek in Drenthe, o.a. C+B Museum Grolloo, en te gast in Harry’s Blues.