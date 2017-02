Woonservice brengt asbestwoningen in kaart

Er is een asbestspecialist in de arm genomen die de woningen gaat controleren (foto: archief RTV Drenthe)

WESTERBORK - Woningcorporatie Woonservice gaat 4.000 woningen steekproefsgewijs controleren op asbest. Het gaat hierbij om huurhuizen die voor 1994 zijn gebouwd.

Met deze grootschalige inventarisatie wil Woonservice een goed beeld krijgen van de mogelijke aanwezigheid van asbest in haar woningen. Aan het eind van 2017 moeten alle 4.000 woningen een asbestkaart in de meterkast hebben.



Hierop kunnen huurders zien of er mogelijk asbest in hun woning zit en waar zich dit bevindt.



Woningbezit inventariseren

Een groot aantal woningen van Woonservice is gebouwd vóór 1994. Dit betekent dat de kans groot is dat bij de bouw asbest gebruikt is. “Wij willen voor onze huurders een veilige en gezonde woonomgeving. Daarom vinden we het belangrijk om goed te informeren over de aanwezigheid van asbest. Omdat het voor ons niet altijd duidelijk is waar het asbest zich bevindt, gaan we ons woningbezit inventariseren”, aldus manager vastgoed Leon Vries.



Het onderzoek start in februari. Er is een onafhankelijke asbestspecialist in de arm genomen die de woningen in een straat of complex steekproefsgewijs gaat controleren. Alle huurders van Woonservice die wonen in een woning die is gebouwd voor 1994 ontvangen persoonlijk bericht over de inventarisatie.



Asbestkaart in iedere meterkast

Aan het eind van 2017 moeten alle 4.000 woningen zijn voorzien van een asbestkaart. Op deze kaart kunnen huurders zien of er in hun type woning mogelijk asbest zit en waar zich dit kan bevinden. “Uit ervaring weten we dat asbest vaak zo is toegepast dat het niet schadelijk is, zolang het maar niet bewerkt wordt. Mochten we tijdens de inventarisatie risicovolle situaties tegenkomen, dan neemt Woonservice uiteraard direct actie. Het asbest wordt dan meteen verwijderd”, aldus Vries.