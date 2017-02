Vader Emmense vijf jaar ontvoerd op Filipijnen: 'Er moet meer aandacht voor hem komen'

EMMEN - Al vijf jaar lang zit haar vader vast op de Filipijnen. Ontvoerd door moslimrebellen van Abu Sayyaf. Zippora Horn zweeg al die tijd over haar gegijzelde vader.

De Emmense heeft nu voor het eerst haar verhaal gedaan tegenover de krant Trouw . "Er moet íets gebeuren. Het voelt alsof ik met mijn rug tegen de muur sta. De media opzoeken is een van de weinige dingen die ik voor mijn vader kan doen."Haar vader, Ewold Horn, reisde vijf jaar geleden richting het zuiden van de Filipijnen voor een bijzondere expeditie. Samen met een vriend ging hij op zoek naar de sulu-neushoornvogel, een met uitsterven bedreigd dier. Op de terugweg van die reis werden Horn en zijn reisgenoot ontvoerd. Tot op de dag van vandaag wordt hij vastgehouden in de jungle. De vriend met wie hij reisde ontsnapte.Volgens Trouw zijn de gijzelnemers van Aby Sayyaf een losse verzameling van radicaal-islamitische strijders die trouw zijn aan IS. Aan de hand van ontvoeringen, hun strijd tegen het Filipijnse leger en onthoofdingen, trekken ze veel aandacht.Ondanks dat Horn een van de weinige Nederlanders is die in handen is van een islamitische terreurbeweging, wordt er maar weinig over hem geschreven. Zijn dochter spreekt voor het eerst met Trouw, omdat ze meer schot in de zaak wil hebben. "Op advies van het ministerie van Buitenlandse Zaken is de familie stil gebleven, want ontvoerders kunnen een gegijzelde belangrijker gaan vinden door mediaberichten", vertelt Horn aan de krant."Nu, na vijf jaar zonder resultaat, vind ik het echter tijd een andere weg in te slaan en mijn verhaal te doen. Ik wil dat mijn vader vrijkomt. Dat zal natuurlijk niet gebeuren na een interview, maar er moet meer aandacht voor hem komen."Horn verklaart aan de krant dat ze het gevoel heeft alsof de ontvoering van haar vader weinig indruk maakt bij de politiek: "Het voelt alsof er niet aan mijn vader gedacht wordt, alsof de zaak van politiek Den Haag in de doofpot moet. Voor hen zou dat natuurlijk wel zo makkelijk zijn."Dat haar vader nog leeft, weet de Emmense zeker: "In december hebben we bericht gekregen dat hij gezien was in de jungle." Maar ze twijfelt of haar vader gezond is. "Door fysieke klachten kon hij niet mee toen zijn maat Lorenzo twee jaar geleden vluchtte." Volgens Horn krijgt haar vader dagelijks te eten, maar is voedsel beperkt beschikbaar.Het spreekt voor zich dat Horn haar vader zo snel mogelijk vrij wil hebben. "Maar ik weet niet eens of er nu een eis ligt voor zijn vrijlating. Dat maakt zijn ontvoering zo uniek: het is mij niet duidelijk wat Abu Sayyaf wil in ruil voor de vrijheid van mijn vader."Het ministerie van Buitenlandse Zaken is in ieder geval duidelijk in deze zaak: ze betalen niet als de terreurorganisatie losgeld eist. Dit om te voorkomen dat meer Nederlanders gegijzeld worden in de toekomst.Vijf jaar leven in onzekerheid is lang. Horn geeft aan dat ze er dagelijks last van heeft. "Elke dag geeft dit stress, dat is zo ongezond. Als ik wakker word, check ik meteen mijn telefoon om te zien of ik een bericht heb. Zo begint iedere dag."De Emmense prijst zich gelukkig met haar gezin, zo is haar tweede kind geboren tijdens de gijzeling. "Zij kunnen zo heerlijk onbezorgd zijn, door hen kan ik het soms vergeten."Horn vraagt zich hardop af of Buitenlandse Zaken daadwerkelijk alles uit de kast haalt om haar vader vrij te krijgen. "We horen steeds dat de overheid alles doet wat in haar macht ligt om dit tot een goed einde te brengen. Ik vraag mij zo langzamerhand af wat 'alles' is." De vrouw vindt het lang duren en vindt dat er meer mogelijk moet zijn.Ondanks de gijzeling van vijf jaar houdt ze hoop op een goede afloop voor haar vader. "Ze houden hem nog steeds in leven en hij houdt het vol. Dat kan toch niet voor niets zijn? Hij komt terug."Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat in een reactie weten dat de ontvoering vanaf dag een de volle aandacht heeft en dat iedere dag wordt gewerkt aan de zaak. Het feit dat ze er niet veel over communiceren, is volgens het ministerie in het belang van de zaak. Het zou Ewold Horn zelfs kunnen schaden.