Snel internet komt dichterbij voor buitengebieden Emmen

EMMEN - De kans dat de buitengebieden in Emmen snel internet krijgen wordt steeds groter. De stichting Snel Internet Buitengebied Emmen (SIBE) heeft bijna genoeg aanmeldingen om glasvezel te realiseren.

"59 procent van de mensen in de buitengebieden heeft tot nu toe aangegeven snel internet te willen", meldt Angela Wolbers namens SIBE. De club heeft in totaal 65 procent nodig.



De stichting bestaat uit een groep van acht Emmenaren die in verschillende dorpen in de gemeente wonen. De club startte 10 november met inventariseren hoeveel animo er is onder inwoners van het buitengebied. Het doel is om een snelle internetverbinding in combinatie met digitale televisie en telefoon voor ongeveer zestig euro per maand aan te bieden.



"Als we de 65% halen verstrekt de provincie een lening met lage rente voor de aanleg", laat Wolbers weten. Die aanleg veroorzaakt nu problemen, omdat internetaanbieders de operatie te duur vinden door de grote afstand tussen de woningen in de gebieden. In totaal gaat het om 3.400 adressen die daardoor traag internet hebben. Dankzij de goedkope lening blijft het maandbedrag voor het snelle internet laag.



Als blijkt dat er genoeg animo is, gaat de stichting in gesprek met verschillende providers om te kijken hoe duur de aanleg van het snelle internet is. "Maar misschien is er ook wel een andere marktpartij die interesse heeft", vertelt Edwin de Haan van SIBE.



Wolbers laat weten dat vrijwilligers de komende weken nog langs de deuren gaan om mensen in de buitengebieden te informeren over de mogelijkheden. "Mensen kunnen zich ook online aanmelden, maar sommigen willen toch graag wat extra informatie." Ook is er een aantal gebieden waar de stichting nog niet veel respons heeft gehad. "Dat gaat onder andere om industrieterreinen in Nieuw-Amsterdam/Veenoord, Klazienaveen en Schoonebeek", aldus De Haan.

