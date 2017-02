Nog geen akkoord over financiële afwikkeling azc Oosterhesselen

OOSTERHESSELEN - Het COA heeft nog altijd niet officieel bevestigd dat het geplande azc in Oosterhesselen er niet komt. Wel zit er schot in de gesprekken tussen de eigenaar van het terrein en het COA over de afwikkeling van de schade, zo zegt de projectleider.

Een deel van de inwoners van Oosterhesselen, maar ook de gemeente Coevorden, zit met smart te wachten op definitieve duidelijkheid. Tot het zo ver is lopen procedures nog door.



Een inwoner van het dorp vroeg duidelijkheid bij het ministerie. Hij kreeg een brief terug waarin staat dat de opvanglocatie geen doorgang zal vinden.



Wethouder Joop Brink van Coevorden kent die brief ook. "Maar die brief biedt ons nog onvoldoende duidelijkheid. Wij willen dat het COA helder stelt dat de bestuursovereenkomst tussen de gemeente en het COA wordt ontbonden."



'Geen azc'

Volgens Brink is het klip en klaar dat er geen azc in Oosterhesselen komt. Maar uit een email van een assistent van staatssecretaris Klaas Dijkhoff aan Tweede Kamerlid Erik Ziengs (VVD) blijkt dat de deur nog op een kleine kier staat.



In die mail, die in het bezit is van RTV Drenthe, staat dat het huurcontract is getekend en dat het daarom "vanwege dit zakelijke traject noodzakelijk is om de optie open te houden dat we alsnog gebruik maken van het huurcontract."



Dubbele boodschap

Daarmee zendt het ministerie van veiligheid en justitie dus een dubbele boodschap uit. Ingewijden zijn daar niet zo verbaasd over. "De partij die nu openlijk zegt de overeenkomst te willen beëindigen draait natuurlijk op voor de schade", zo zegt een Coevorder raadslid.



Ook bij New Village Hotel wordt met smart gewacht op meer duidelijkheid. Dit dochterbedrijf van Ela Container is eigenaar van het complex in Oosterhesselen. "We zijn al maanden met het COA in onderhandeling. Daar zit nu wel wat schot in", vertelt projectleider Bert-Jan Hakvoort.



Volgens Hakvoort is het logisch dat het COA schade zal moeten vergoeden. Hij wil niet zeggen hoe groot de schade is. "Maar ik kan wel zeggen dat we flink wat kosten hebben gemaakt. Kijk, juridisch gezien kan het azc er nog steeds komen."



Alternatieve invulling

Volgens Hakvoort worden er ook al verkennende gesprekken gevoerd met de gemeente Coevorden over een alternatieve invulling van het terrein van het voormalige conferentieoord in Oosterhesselen.

