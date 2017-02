OM eist werkstraffen tegen Emmenaren voor oplichting

Het OM eist 200 uur werkstraf tegen een 39-jarige Emmenaar (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN/EMMEN – Voor betrokkenheid bij zeven gevallen van oplichting heeft het Openbaar Ministerie donderdag 200 uur werkstraf geëist tegen een 39-jarige man uit Emmen. Daarnaast moet hij twee maanden voorwaardelijke celstraf krijgen, vindt de aanklaagster.

Samen met een 38-jarige vrouw uit Emmen bestelde hij in het voorjaar van 2013 onder valse namen onder meer dure designstoelen bij een bedrijf in Culemborg en 1250 usb-sticks bij een firma in Roermond, stelt het OM. De bedrijven moesten de spullen afleveren op een adres aan de Handelsweg in Emmen, maar kregen vervolgens niet betaald.



Bubbelbaden

Ook huurden ze onder valse namen jacuzzi’s bij bedrijven in Ede en Kraggenburg. Naast dat de bedrijven geen cent ontvingen voor de verhuur, hebben ze ook de jacuzzi's nooit meer terug gezien.



De 39-jarige man zei in de rechtszaal dat de vrouw, die destijds een goede vriendin van hem was, het brein achter de oplichting was. Hij wist naar eigen zeggen niets van de bestellingen.



Een jaar later opnieuw in de fout

In 2014 zou de 39-jarige man weer bezig zijn geweest met oplichtingspraktijken. Hij zou toen samen met een 52-jarige plaatsgenoot airco’s, autobanden en gereedschap voor een garagebedrijf hebben besteld zonder te betalen. Dat ontkenden beide in de rechtszaal.



Schade

De mannen richtten in totaal voor tienduizenden euro’s schade aan bij de gedupeerde bedrijven. Daarvan wil het OM dat ze ruim 28.000 euro vergoeden. De zaak tegen de vrouwelijke verdachte werd uitgesteld, omdat zij van het OM te laat een dagvaarding heeft ontvangen.



Op 16 februari doet de rechtbank uitspraak.