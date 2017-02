Cel geëist voor aanrijden agent

HOOGEVEEN - De 38-jarige man uit Hoogeveen die in zijn woonplaats een motoragent aanreed, hoorde voor het Gerechtshof twintig maanden cel tegen zich eisen. De man werd in augustus door de rechtbank in Assen al veroordeeld tot zestien maanden cel.

De man ontkent dat hij de agent heeft aangereden en ging daarom in hoger beroep. De advocaat-generaal vindt echter dat de Hoogevener de motoragent op 29 april opzettelijk heeft aangereden. De agent surveilleerde die dag en keek uit naar een gestolen witte bestelbus. Hij zag een wit busje met de 38-jarige Hoogevener achter het stuur. Die reed samen met zijn broer rond in het busje. Beide mannen zijn al jaren bekend bij de politie, omdat ze regelmatig zijn opgepakt voor inbraken.De agent besloot de bus te volgen en gaf een stopteken. De bus remde af en de motoragent parkeerde zijn voertuig achter de bus. Nog voordat hij kon afstappen zette de Hoogevener het busje in zijn achteruit en reed fors op de motoragent in. De politieman raakte gewond aan zijn armen en rug. Het is nog steeds de vraag of hij ooit zijn functie weer optimaal kan uitoefenen.Over twee weken doet de rechter uitspraak over de zaak.