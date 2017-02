Handbaldames Oranje komen naar Emmen

Nederlandse handbalselectie (foto: ANP, Andre Weening)

HANDBAL - Het Nederlands damesteam speelt op zaterdag 18 maart in sporthal Angelslo in Emmen een oefeninterland tegen IJsland.

Het is voor het eerst dat Oranje weer samenkomt na het meest succesvolle EK ooit. De dames wonnen zilver.



Een dag eerder is IJsland ook de tegenstander van Oranje in Almere.



Geen Polman en Smeets

Bondscoach Helle Thomsen zal het moeten stellen zonder Estevana Polman en Martine Smeets. Polman is zwanger en Smeets, die het EK aan zich voorbij moest laten gaan vanwege een knieblessure, is niet opgeroepen door de bondscoach, omdat zij op de linkerhoek nieuwe speelsters aan het werk wil zien.



De wedstrijd in Emmen begint om 15.30 uur.

Door: Karin Mulder Correctie melden