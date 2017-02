Verdachte doodschudden baby begin mei voor de rechter

De rechtbank in Assen (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN – De rechtbank in Assen behandelt op 2 mei de zaak tegen de 29-jarige gastouder die wordt verdacht van het doodschudden van een baby. Dat bleek vanmiddag tijdens een korte pro-formazitting.

Op 5 oktober overleed een 1-jarig meisje uit Assen. De vrouw wordt ervan verdacht de baby door elkaar te hebben geschud. Waarom ze dat deed, is niet bekend. Het Openbaar Ministerie gaat uit van doodslag.Volgens de officier van justitie heeft het Nederlands Forensisch Instituut onderzoek gedaan naar de exacte doodsoorzaak van de baby. “De resultaten daarvan hebben voor het Openbaar Ministerie geleid tot nieuwe vragen. Daarop hebben we nog geen antwoord gekregen”, aldus de officier.De 29-jarige Assense, die inmiddels drie maanden vastzit, verscheen donderdag voor het eerst voor de rechter. Ze maakte een aangeslagen indruk. Ook de ouders van het overleden meisje zaten in de zaal.De verdachte blijft voorlopig vastzitten tot 25 april. Dan staat een nieuwe pro-formazitting gepland. Ze kwam vandaag zelf niet aan het woord.