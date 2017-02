Blauwe plekken en veel aandacht voor Elma de Vries na bizarre valpartij

Elma de Vries na haar bizarre valpartije (foto ANP/ Paul Raats)

MARATHONSCHAATSEN - "Ik weet niet of 'grappig' het goede woord is. Maar als ik gewonnen had, had ik misschien tien seconde aandacht gekregen van de NOS. Nu kreeg ik meer aandacht dan winnares Lisa van der Geest", dat zegt marathonschaatsster Elma de Vries uit Meppel.

Gisteren ging ze enkele meters voor de finish van de Alternatieve Elfstedentocht op de Weissensee in Oostenrijk, na bijna 200 kilometer, onderuit. De foto's en beelden van de schaatsster uit Meppel waren een hit op social media.



"Het is echt bizar hoeveel reacties ik heb gekregen via Facebook, Twitter en WhatsApp en het blijft maar doorgaan", vertelt De Vries.



Mensen leven ontzettend mee

"We komen ook net uit een restaurant en we hoefden niet te betalen omdat mensen hier gezien hebben wat er gebeurd is. Mensen leven ontzettend mee hier. Ik kreeg al een reep chocolade van een mevrouw uit Oostenrijk met een briefje met de tekst: veel geluk."



Blauwe plekken

De Vries hield aan haar val enkele blauwe plekken over, maar staat zaterdag gewoon weer aan de start van de Aart Koopmans Memorial op de Weissensee.

Door: Karin Mulder Correctie melden