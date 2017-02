Eigenaar Duinen Zathe test trapautootje: 'Hij rijdt best lekker'

APPELSCHA / ASSEN - Gestaag krijgt het oude verkeerspark van Assen vorm in het attractiepark Duinen Zathe in Appelscha. Hoewel er nog veel moet gebeuren, stapte de eigenaar vandaag voor het eerst in een trapautootje.

"Ik heb nog nooit in zo'n auto gezeten", zegt een enthousiaste Jeroen Kolhoff, de mede-eigenaar van het pretpark. "De trapauto's worden nu gerenoveerd en het park was nog niet af. Nu het asfalt er ligt hebben we twee auto's uit de loods gehaald om vast te kunnen rijden."Kolhoff reageert zelfs wat verbaasd over de kwaliteit van de ouderwetse trapauto's: "Ze rijden best lekker", zegt hij enthousiast. Het park nam de honderd trapauto's over van het oude Verkeerspark in Assen. Een klein deel van de inboedel werd geveild.Het Verkeerspark sloot in 2014 de deuren, nadat het jarenlang verliesgevend was. Vorig jaar kocht Bikkelgroep het concept op, om opnieuw te beginnen in Appelscha. Het originele verkeerspark zal pretpark Duinen Zathe nooit evenaren, want deze trapautobaan wordt drie keer zo klein. Toch hoopt de eigenaar veel bezoekers te trekken."Het is lastig inschatten, maar we zijn bezig om samen met Veilig Verkeer Nederland een plan te bedenken hoe we alle scholieren van Nederland kunnen benaderen. We verwachten toch wel zo'n 130.0000 bezoekers in totaal", vertelt Kolhoff. Dat zijn zo'n vijftigduizend bezoekers meer dan het pretpark vorig jaar kreeg.Inmiddels is het asfalteren van de nieuwe straten in het park klaar. Er komt nog belijning op de wegen, er komen matrix-borden, een vangrail en een tankstation. Halverwege april opent het vernieuwde pretpark.