Ondernemers Zuidlaren verdeeld over bedrijven-investeringszone

ZUIDLAREN - Een aantal tegenstanders van de bedrijven-investeringszone (BIZ) in Zuidlaren wil best betalen voor gezamenlijke evenementen en aankleding in het dorp, maar niet op de manier zoals in het plan dat gisteren werd weggestemd.

De BIZ houdt de gemoederen in ondernemend Zuidlaren bezig, nadat woensdagmiddag bekend werd dat een meerderheid in het dorp tegen het plan stemde.In het plan betalen alle ondernemers verplicht belasting om het dorp aantrekkelijker te maken voor bezoekers. Het geld wordt geïnd door de gemeente die het vervolgens doorsluist naar een stichting."Ik ben niet tegen een BIZ op zich", vertelt Erik Schuster van de Visfuik. Gezamenlijk betalen voor een aantrekkelijk Zuidlaren vindt de visboer geen probleem, de pijn zit in de manier waarop de belasting berekend wordt. "Het duurde lang voor duidelijk werd dat de WOZ-waarde werd gebruikt om te bepalen wat je moet betalen. In mijn geval betaal ik voor mijn hele pand, terwijl ik maar een klein deel als winkel gebruik", aldus Schuster.Een aantal tegenstanders van de bedrijven-investeringszone wil niet dat hun naam bekend wordt. "Men is bang dat ze daar als ondernemer in het dorp Zuidlaren op afgerekend worden", zegt Adri Jansen die het woord voert namens deze twaalf tot vijftien ondernemers. De club die vertegenwoordigd wordt door Jansen heeft hetzelfde probleem met de BIZ als visboer Schuster, namelijk de manier waarop de belasting berekend wordt.Het bestuur van de ondernemersvereniging Verenigd Ondernemend Zuidlaren, dat gisteren haar aftreden bekendmaakte, hoopt dat de tegenstanders met een alternatief plan voor de bedrijven-investeringszone. Het is nog niet duidelijk of dat ook gaat gebeuren. "Ik denk dat een aantal ondernemers eens om tafel moet gaan zitten om te kijken of ze met elkaar hetzelfde kunnen bereiken als met BIZ", aldus Adri Jansen.