Hondsrug College start met tussenjaar voor basisscholieren

Het tussenjaar is bedoeld voor kinderen die uitgeleerd zijn op de basisschool (foto: Boudewijn Benting)

EMMEN - Het Hondsrug College in Emmen start na de zomervakantie met een extra leerjaar. Deze is bedoeld voor kinderen met een vwo-advies die uitgeleerd zijn op de basisschool, maar nog niet klaar zijn voor een vervolgopleiding.

De school is daarmee de enige in Noord-Nederland die zo'n tussenopleiding aanbiedt vertelt teamleider Ben den Hamer.



Het gaat om begaafde leerlingen die inhoudelijk prima kunnen meedraaien in de brugklas, maar emotioneel zijn ze vaak te jong voor de middelbare school. "Je kunt als 10-jarige de stof van groep 8 gehad hebben", vertelt de teamleider. "Dan ben je wel klaar met de basisschool maar dan ben je nog te jong voor het voortgezet onderwijs. Het Hondsrug College introduceert daarom onder de naam Intermezzo een tussenjaar voor deze groep.



Het gaat om leerlingen die voordat ze daadwerkelijk groep 8 gehaald hebben, de stof van de basisschool al helemaal hebben doorlopen.



Talen en creatieve vakken

Er is tijdens het tussenjaar veel aandacht voor talen en creatieve ontwikkeling. Maar ook drama, muziek en sport staan op het rooster. Daarnaast heeft elke leerling dagelijks een uur voor zichzelf met zijn of haar mentor.



Volgens de teamleider bereiden de vakken de leerling voor op het eerste jaar, maar overlappen ze elkaar niet. "Belangrijk is dat ze straks onbevangen maar goed voorbereid aan de brugklas van het vwo en talentstroom kunnen beginnen. We geven ze dus extra tijd om daar naar toe te groeien", aldus Den Hamer.



Vervolgtraject

Aan het eind van het tussenjaar krijgen de leerlingen een advies voor het vervolgtraject. Daarmee kunnen ze op het Hondsrug College doorstromen naar het eerste of het tweede jaar van het vwo. Het staat leerlingen ook vrij om voor een andere school te kiezen.



Er zijn al aanmeldingen. "We hebben er vier op dit moment en dat is veel want we zijn eigenlijk nog niet eens echt begonnen."