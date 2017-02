NAVO-oefening in Polen: 'Af en toe is het een beetje koud'

Militairen stappen in een CV-90 pantser rupsvoertuig (foto: RTV Drenthe/Jeroen Kelderman)

DRAWSKO - Tientallen noorderlingen doen mee aan de NAVO-oefening Bison Drawsko 2017 in het noordwesten Polen.

43 Gemechaniseerde Brigade in Havelte heeft de leiding over de grootste Nederlandse oefening in 15 jaar. De militairen oefenen in grootschalig verdedigend en aanvallend internationaal optreden. Defensie wil met de oefening ook benadrukken dat de NAVO er staat als dat nodig is.



'Hard werken'

Rick uit Coevorden is een van de deelnemende militairen. Hij bemant een van de Nederlandse CV-90 pantser rupsvoertuigen. "Het is zwaar en het is hard werken, maar wel erg leuk", aldus Rick. De militair is bezig met een actie waarbij hij waarschijnlijk 48 uur aan een stuk in touw is.



Sneeuw en ijs

De bossen en velden op het oefenterrein zijn bedekt met een laagje sneeuw en ijs. "Af en toe een beetje koud, 's nachts is het -10 en overdag tussen de 2 en -6 graden", vertelt Rick. Hij en zijn collega's slapen 's nachts onder de sterrenhemel. "Het is gewoon leuk om deel uit te maken van zo'n grote oefening", aldus de Coevordenaar.



De oefening Bison Drawsko is over paar weken afgelopen en daar kijkt Rick stiekem wel een beetje naar uit: "Ja, dan ben ik ook blij en weer thuis bij het vrouwtje."

Door: Jeroen Kelderman Correctie melden