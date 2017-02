Zeefuik tegenover Turkse club in arbitragezaak

Genéro Zeefuik

VOETBAL - Genéro Zeefuik en zijn zaakwaarnemer hebben een arbitragezaak aangespannen tegen het Turkse Balikesirspor, de voormalige club van de aanvaller die zondag een contract tekende bij FC Emmen.

De arbitragezaak dient volgende week donderdag, 9 februari.



Zeven maanden salaris

Zeefuik en diens zaakwaarnemer claimen een bedrag aan achterstallig loon van de club die vorig jaar degradeerde naar het tweede niveau in Turkije. De oud-spits ontving al zeven maanden geen salaris.



Beker uit de prijzenkast

Om zijn geld alsnog te krijgen nam Zeefuik, als statement, een beker mee uit de prijzenkast van de club. Het leverde niet het gewenste effect op. Sterker nog, diezelfde avond stond er politie voor zijn deur om de beker terug te vorderen. In de winterstop liet Zeefuik zijn contract ontbinden en sinds 16 januari traint hij mee bij FC Emmen.



Vrijgave

Zowel de clubleiding van FC Emmen als de aanvaller zelf verwachten niet dat Balikesirspor voor volgende week donderdag Zeefuik zal vrijgeven. Die vrijgave is noodzakelijk om voor FC Emmen in actie te kunnen komen. Wanneer Balikesirspor geen handtekening zet zal FC Emmen pas in maart kunnen beschikken over de oud-spits van PSV en FC Groningen. In dat geval krijgt FC Emmen dispensatie van de KNVB.

Door: Niels Dijkhuizen