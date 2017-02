Assen wil Sensor City toch 25.000 euro betalen voor gebruik sensornetwerk

ASSEN - De gemeente Assen wil het in problemen verkerende Sensor City toch nog 25.000 euro betalen. Dat is voor gebruik van het sensornetwerk dat de verkeersregelinstallaties en de parkeergarages aanstuurt.

Volgens het college van b en w is dit een reguliere betaling, die Assen volgens afspraak moet nakomen. Het is ook in de begroting voor 2017 opgenomen."Ook draagt het in onze ogen bij tot het zekerstellen van het gebruik van het netwerk door de gemeente", aldus burgemeester en wethouders in een brief aan de raad.De betaling is trouwens nog niet gedaan. Maar het college schrijft in de brief dat in een gesprek met Sensor City is toegezegd dit op korte termijn wel te doen. Van enkele fracties zijn nu vragen gekomen over het uitbetalen van die 25.000 euro. Ze hebben bedenkingen, aangezien het sensorinstituut op het randje van faillissement verkeert, vanwege een tekort van 800.000 euro.Volgens het college zijn er de afgelopen dagen weer gesprekken geweest met Sensor City. De raad van toezicht van het sensorinstituut heeft opnieuw gevraagd of de gemeente wil helpen bij het oplossen van de financiële problemen. Een eerder verzoek werd onlangs nog afgewezen.De partijen praten daar nog over. Maar volgens het college krijgt Sensor City met de betaling van de 25.000 euro voor gebruik van het netwerk wat ruimte om een faillissement te voorkomen. Daarover heeft Sensor City nog overleg met de schuldeisers, zo blijkt uit de brief.Het college laat het aan de gemeenteraad over, of ze de betaling nog in een raadsvergadering wil bespreken.