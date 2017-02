Overval met mes op supermarkt in Hardenberg

HARDENBERG - Een supermarkt aan het Jupiterplein in Hardenberg is vanavond overvallen door een man met een mes. De politie heeft direct de omgeving afgezocht maar kon de man niet aanhouden.

Via een burgernetmelding werden burgers opgeroepen uit te kijken naar de man. De politie heeft bovendien onderzoek verricht bij de supermarkt. Het is onbekend of er iets buit is gemaakt.