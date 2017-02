Haventje en dorpspark voor Annerveenschekanaal

Er moet reuring komen in Annerveenschekanaal (foto: archief RTV Drenthe)

ANNERVEENSCHEKANAAL - Er moet weer wat reuring komen in Annerveenschekanaal, vindt Dorpsbelangen. Zo moet een veldje veranderen in een dorpsparkje, en komt er een klein haventje.

Wethouder Henk Heijerman deelt de zorgen van de bewoners. "Gelukkig is er nog een café. Verder is alle horeca weg." De gemeente draagt haar steentje bij, nu de crisis voorbij is komt een plan uit 2006 weer uit de kast en wordt er ingezet op een haventje. "Met watervoorzieningen en elektra kunnen mensen met hun bootje hier dan prima een paar dagen genieten van ons prachtige dorp", aldus Heijerman.



Volgens de wethouder is het geld voor het haventje beschikbaar. Wanneer er wordt begonnen met de aanleg is nog niet duidelijk.