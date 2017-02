Basisdebuut Deniz Aslan bij FC Emmen

VOETBAL - Alexander Bannink, de huurling van De Graafschap, start morgenavond in de thuiswedstrijd van FC Emmen tegen FC Volendam in de basis. De andere nieuweling, Genéro Zeefuik, is nog niet van de partij. Hij wacht op vrijgave van zijn voormalige club Balikesirspor. Verdediger Deniz Aslan maakt zijn basisdebuut.

Zeefuik tegenover voormalige club in arbitragezaak

Tot nu toe was Aslan drie keer invaller. De 26-jarige Zaandammer start als rechtsback, waardoor Gersom Klok doorschuift naar het middenveld.Aslan doorliep de jeugdopleiding van Ajax, waarna hij in 2010 de overstap maakte naar Helmond Sport waar hij op 13 augustus meteen zijn debuut maakte in het uitduel tegen De Graafschap. Tien wedstrijden later vertrok Aslan naar Turkije waar hij, naar eigen zeggen, een 'geweldig' contract tekende bij Bursaspor. Bij de club uit de Süper Lig kwam hij niet aan spelen toen, waarna hij in vier seizoenen zes keer van club veranderde. Aslan kwam in die periode uit voor Antalyaspor, Linyitspor, Elazigspor, Boluspor, Karsiyaka en Kartalspor. In de zomer van 2016 keerde hij terug naar Nederland en verdiende hij een eenjarig contract bij FC Emmen.Heel onopvallend, vrijwel geruisloos, ontwikkelde Aslan zich in Emmen tot de speler die hij nu is. "Ik ben lopende het seizoen sterker geworden. Natuurlijk had ik wel eens eerder het idee dat ik klaar was voor een basisplaats, maar ik snapte de keuzes van de trainer ook wel. Als het goed gaat kijk je niet snel naar de spelers op de bank. Bovendien kwam ik hier niet fit. Maar vanaf november, december ligt het anders. Sinds die periode voel ik me ook echt basiswaardig. Ik ben blij dat ik nu dan eindelijk mijn kans krijg", aldus Aslan.Aslan omschrijft zichzelf als een taakbewuste, gretige verdediger met een enorme winnaarsmentaliteit. Hij hoopt dat over te kunnen brengen op zijn ploeggenoten. "Het is niet zo dat dat er niet is hoor, maar het kan altijd meer."Tegenstander FC Volendam is de ploeg in vorm in de Jupiler League. De oranjehemden begonnen het seizoen nog wisselvallig, maar in de laatste negen duels bleef de ploeg ongeslagen. Volendam klom door die serie naar de derde plaats in de stand en heeft 42 punten uit 22 duels. FC Emmen staat 12e met 29 punten.FC Emmen nam aan het begin van de week afscheid van spits Rogier Krohne en Jurjan Mannes, die vertrokken naar respectievelijk Schalke'04 en Cambuur. Ook Volendam verloor kort voor het einde van de transferperiode een basisspeler. Gyliano van Velzen werd het kooplustige Roda JC ingelijfd. De clubleiding reageerde snel met het aantrekken van de aanvallers Aaron Eyoma (Arsenal U23), Dennis van der Heijden (ADO Den Haag) en Rodney Antwi (Jong FC Utrecht). Laatstgenoemde is tegen FC Emmen nog niet beschikbaar wegens een blessure. Dennis van der Heijen staat in de spits terwijl topscorer Kevin van Kippersluis naar de linkervleugel verkast.Dick Lukkien start met Telgenkamp; Bakker, Siekman, Lima, Aslan; Olijve, Bos, Klok, Bannink; Peters en Kallon.FC Emmen - FC Volendam is live te volgen op Radio Drenthe. De uitzending begint, net als de wedstrijd om 20.00 uur.