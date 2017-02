SVN'69 en trainer Beumer per direct uit elkaar

VOETBAL - SVN'69 uit Nijeveen en hoofdtrainer Ton Beumer zijn per direct uit elkaar. Volgens het bestuur van de zaterdagderdeklasser is er sprake van afnemend vertrouwen binnen de spelersgroep richting de oefenmeester die bezig is aan zijn tweede seizoen.

SVN'69 kent een moeizaam seizoen in de 3e klasse D. Halverwege het seizoen staat de club op de negende plek, met 14 punten uit 13 wedstrijden. Dat zijn maar drie punten boven de degradatiestreep.Het vertrek is opmerkelijk, want onlangs werd het contract met Beumer nog met een seizoen verlengd.Het bestuur laat weten dat er diverse gesprekken zijn gevoerd met de trainer én de selectie en de spelers onderling. Daaruit bleek dat er onvoldoende vertrouwen is om de samenwerking te continueren. In goed overleg met Beumer werd vervolgens de knoop doorgehakt om per direct uit elkaar te gaan.Assistent-trainer Menno van Dijk en Harry Knol nemen voorlopig gezamenlijk de rol van trainer/coach over.