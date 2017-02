Emmen torpedeert windmolenmotie LEF!

De gemeenteraad wacht het spoeddebat in Den Haag af (Foto: Pixabay.com)

EMMEN - Een bezinningsperiode over de windmolenplannen in de gemeente Emmen. Die vraag had de LEF!-fractie in een motie gesteld.

De overige partijen in de gemeenteraad zagen het op z'n zachtst gezegd niet zitten en schoten het voorstel van LEF! af.



Terugtrekken

Aan het begin van de vergadering wilde LEF! de motie nog intrekken, want de partij wilde bij nader inzien eerst het spoeddebat van de Tweede Kamer over de windenergie afwachten. "Ik vind dat vreemd", pareerde CDA-fractievoorzitter Auke Oldenbeuving. "De partijen hebben zich op dit onderwerp voorbereid en insprekers zijn hier speciaal voor gekomen." En dus bleef het onderwerp op de agenda.



'Kansloze motie'

De gemeenteraad is direct duidelijk als het gaat om de voorgestelde bezinningsperiode. De strekking van het verhaal: wacht op het spoeddebat. "Houdt Henk Kamp vast aan zijn standpunt, dan moet Drenthe windenergie realiseren. Zo'n time-out is alleen zinnig als er ruimte is voor alternatieven", aldus Henk Linneman namens Wakker Emmen.



Het CDA doet er een schepje bovenop en noemt het voorstel van LEF! een kansloze motie. "Er ligt bij de Tweede Kamer een aangenomen motie voor de Drentse Veenkoloniën, we weten niet of de uitkomsten van dat debat ook geldt voor Emmen", aldus CDA-raadslid Alfred Gijlers. De rest van de partijen zagen de bezinningsperiode ook niet zitten. Zo wil GroenLinks geen valse hoop geven en noemde de ChristenUnie de LEF!-motie achterhaald.



Alternatieven

Wethouder René van der Weide noemde timing van de LEF!-motie merkwaardig. "U diende in december deze motie in met verstrekkende gevolgen zonder dat u wist of er ruimte zou ontstaan vanuit het Rijk en nu wilt u opeens deze informatie afwachten."



Van der Weide benadrukte verder dat het college absoluut geen motie nodig is om te onderhandelen met of het Rijk of de provincie. Het wachten is nu op de uitkomst van het spoeddebat over de windenergie. "Als wind kan worden omgeruild voor andere opties, dan meld ik mij als eerste", besluit de wethouder.

Door: Ronald Oostingh Correctie melden