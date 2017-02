​'Politie verliest contact met samenleving door gebrek aan diversiteit'

ASSEN - De nationale politie moet meer mensen met een multiculturele achtergrond aannemen en daarvan moeten er meer doorstromen naar de top van de organisatie.

Dat zegt politiecommissaris Noord-Nederland en algemeen commandant van de Nationale Staf Grootschalig Bijzonder Onderzoek (NSGBO) Max Daniel in de Volkskrant Daniel vindt dat de politie onvoldoende een afspiegeling van de samenleving is. Volgens hem zijn agenten met verschillende achtergronden nodig om in verbinding te blijven met de samenleving. Ook zou het de kwaliteit van politiewerk verbeteren.Korpschef Erik Akerboom van de politie herkent zich in het verhaal van Daniel. "Er is de afgelopen jaren te weinig bereikt als het gaat om het diverser maken van de politie", zegt hij. Akerboom zegt om zich heen toenemende tegenstellingen tussen bevolkingsgroepen in de samenleving te zien. "Dat is een extra reden om echt werk te maken van meer diversiteit binnen het korps."