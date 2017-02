Advocaat vader Sharleyne eist alle stukken in zaak op

HOOGEVEEN - De advocaat van Victor Remouchamps, de vader van Sharleyne, wil alle vertrouwelijke communicatie van het Openbaar Ministerie over de dood van het 8-jarige meisje inzien.

Advocaat Sébas Diekstra doet daarvoor een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur. Hij wil weten hoe het OM intern heeft overlegd over het besluit de zaak te seponeren.Diekstra wil alle berichten die via fax, e-mail of brief zijn uitgewisseld tussen het arrondissementsparket Noord-Nederland en de justitietop in Den Haag inzien. "Wij willen exact weten hoe justitie intern met de zaak is omgegaan en of het OM bijvoorbeeld eigen belang boven dat van de nabestaanden heeft gesteld", zegt hij.Het lichaam van Sharleyne werd in 2015 onderaan de flat De Arend in Hoogeveen gevonden. Nog altijd is niet duidelijk of ze is gevallen, gesprongen of gegooid. De zaak tegen de moeder werd wegens gebrek aan bewijs geseponeerd.De vader van het meisje vroeg het hof in Leeuwarden om heropening van de zaak. Daar wordt binnenkort over beslist.