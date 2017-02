'Toekomst werknemers Reestmond blijft onzeker'

Werkvoorzieningsschap Reestmond in Meppel (foto: Google Streetview)

MEPPEL - Drie jaar geleden begon het traject om werknemers van werkvoorzieningsschap Reestmond aan een reguliere baan te helpen. Voor 43 mensen is dat nog niet gelukt. Slechts vier mensen vonden de afgelopen jaren een baan.

"Dat geeft wel aan in wat voor situatie deze mensen zitten. Na proefplaatsingen komen ze iederen keer weer terug. Het is een heel kwetsbare groep", zegt Jan Leijssenaar van de ondernemingsraad van Reestmond.



Tussen wal en schip

In juni lopen de tijdelijke contracten van de werknemers af. "Ik ben bang dat ze tussen wal en schip raken", zegt hij. "Ik denk dat hun toekomst heel onzeker wordt en dat ze thuis komen te zitten. Als dat gebeurt komen veel mensen weer in de problemen en dat kost de gemeenten ook weer geld en energie."



Oplossing

Leijssenaar wil daarom dat de werknemers in dienst komen bij Reestmond. "De gemeenteraden Meppel en Westerveld hebben zich uitgesproken voor het aannemen van deze mensen. Ik kan niet begrijpen waarom het bestuur dat niet doet."



Meppel en Westerveld vormen samen met Staphorst en De Wolden het bestuur van Reestmond. De laatste twee gemeenten zijn tegen het in dienst nemen van werknemers. De Wolden heeft daarom besloten per 2018 te stoppen met Reestmond.