RUINERWOLD - "In de stilte van de nacht kwamen oude herinneringen, met daarbij alle angst, weer boven bij mensen die de oorlog meemaakten. Sommigen lagen nachtenlang huilend wakker, huilend om het verlies van dierbaren."

Op Kerstavond 1944 bereidde de knokploeg de overval op het politiebureau hier voor Jan Boverhof