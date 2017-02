Zeefuik: Ik zie FC Emmen niet als een stap terug

VOETBAL - Het is flink balen voor Genéro Zeefuik. De spits die zondag een contract tekende bij FC Emmen staat te popelen om weer te mogen spelen, maar mag dat nog niet. Zeefuik moet wachten op vrijgave van zijn voormalige club Balikesirspor.

De verwachting is dat de vrijgave niet eerder komt dan volgende week donderdag wanneer de arbitragezaak tussen Zeefuik en de Turkse club gepland staat. De oud-spits van onder andere PSV en Groningen claimt een bedrag aan achterstallig loon van de club die vorig jaar degradeerde naar het tweede niveau in Turkije."Ik heb geen contact met de club. Alles loopt via mijn zaakwaarnemer. Ook hij heeft nog geen enkel signaal ontvangen dat de vrijgave eraan zit te komen", aldus Zeefuik.Het afgelopen half jaar kreeg Zeefuik nauwelijks speelminuten en moest hij via de trainingen zijn conditie en fitheid op peil houden. "Maar ik heb het idee dat ik vrij fit ben. Als ik mag spelen, dan kan ik het ook. Wedstrijdfitheid komt dan snel genoeg."In zijn keuze voor FC Emmen speelde trainer Dick Lukkien een belangrijke rol. "Ik heb een goed gevoel bij Dick, die ik natuurlijk nog ken uit mijn periode bij FC Groningen. Daarnaast kende ik al een aantal spelers uit de selectie. Er was ook wel interesse van andere clubs, maar dat werd niet echt concreet en omdat ik gewoon snel weer wil voetballen heb ik gekozen voor FC Emmen. Nee, ik zie FC Emmen niet als een stap terug."Samen met Alexander Bannink, die overkwam van De Graafschap, moet Zeefuik het scorend vermogen van de Drentse club verhogen met als uiteindelijke doel: het halen van de play-offs. "Natuurlijk hoop ik mijn steentje daaraan bij te dragen. Ik wil in ieder geval scoren en hoe ik speel kan ik anderen, denk ik, beter laten spelen."FC Emmen speelt vanavond in het eigen stadion tegen FC Volendam. Dat is een ontmoeting tussen de nummer 12 en 3 van de Jupiler League. Bij FC Emmen maakt Alexander Bannink zijn rentree en is Deniz Aslan voor het eerst basisspeler.