​'Vanaf eind volgende week kunnen we weer schaatsen'

Weerman Roland van der Zwaag houdt zelf ook wel van schaatsen (foto: Karin Broekhuijsen)

EELDERWOLDE - Goed nieuws voor schaatsliefhebbers. Vanaf volgende week kunnen de ijzers weer uit het vet. Dat zegt RTV Drenthe-weerman Roland van der Zwaag.

"Eind volgende week en ook volgend weekend is het ijs dik genoeg om weer te kunnen schaatsen", aldus de weerman.



Schraal winterweer

Vanaf dinsdag gaan de temperaturen omlaag. "Ik verwacht dat Koning Winter voor de vierde keer op bezoek komt en dat het vanaf dinsdag koud en bijzonder schraal winterweer wordt, dat zeker een week aanhoudt. Waarschijnlijk valt er vrijwel geen sneeuw in Drenthe, elders wel een dun laagje op dinsdag", aldus Van der Zwaag.



Lage gevoelstemperaturen

Vanaf woensdag gaat het ook overdag vriezen en volgen er dus ijsdagen. Dat zijn dagen waarop de temperatuur de hele dag onder nul blijft. Bovendien voelt het erg fris aan, verwacht Van der Zwaag.



"Omdat er elke dag een matige oostenwind staat, liggen de gevoelstemperaturen soms tussen de -10 en -15 graden. Verder wordt Drenthe getrakteerd op zonnige dagen, dus achter het glas is het heerlijk toeven."