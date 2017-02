'Kwart van nieuwe agenten moet dit jaar nog multiculturele achtergrond hebben'

ASSEN - Dit jaar nog moet een kwart van de mensen die de politie werft een andere dan de Nederlandse achtergrond hebben.

Op dit moment heeft nog negentien procent van de agenten die worden geworven een andere etnische achtergrond, heeft korpschef Erik Akerboom gezegd tegen BNR Politiecommissaris Noord-Nederland Max Daniel zei vandaag in dedat de nationale politie meer mensen met een multiculturele achtergrond moet aannemen en dat er daarvan meer moeten doorstromen naar de top van de organisatie. De politie verliest anders draagvlak in de samenleving.Akerboom herkent wat Daniel schetst. "Het begint ermee dat je mensen met een diverse achtergrond weet te werven. Dat doen we al een tijdje. De afgelopen jaren helaas met te weinig resultaat. Die cijfers lopen op, maar het is nog niet zo makkelijk om ze te houden en ze door te laten stromen naar de top."