Stelling: De achtergrond van agenten maakt niet uit, als ze hun werk maar doen

ASSEN - De nationale politie moet meer mensen met een multiculturele achtergrond aannemen om een afspiegeling van de samenleving te zijn.

Dat zegt politiecommissaris Noord-Nederland Max Daniel in de. Korpschef Erik Akerboom zegt dat nog dit jaar een kwart van de mensen die de politie werft een andere etnische achtergrond moet hebben.Wat vindt u? Is meer diversiteit bij de politie nodig? Of maakt het niet uit welke achtergrond een agent heeft, als hij zijn werk maar goed doet?