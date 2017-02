1300 handtekeningen tegen gaswinning onder Marsdijk

ASSEN - Inmiddels hebben ruim dertienhonderd mensen een handtekening gezet tegen de gaswinning in de Asser wijk Marsdijk.

Dat meldt de werkgroep. Dat aantal is boven verwachting. De initiatiefnemers waren vooraf al blij geweest met duizend handtekeningen in totaal. De actie duurt nog twee dagen.De handtekeningenactie begon afgelopen zaterdag in wijkcentrum De Dissel. De initiatiefnemers van de actie zijn bang voor aardbevingen en schade door de gaswinning.