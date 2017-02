Dutch Open Darts van start in Assen

Het Dutch Open Darts in 2016 (foto: Dutch Open Darts)

DARTS - In de Bonte Wever begint vandaag de 44ste editie van de Dutch Open Darts. Het is de vierde keer dat het toernooi in Assen wordt gehouden.





Vorig jaar



Vanochtend om 8.30 uur gingen de deuren open en konden de vijfduizend darters naar binnen. Daarmee is het Dutch Open het grootste dartstoernooi van Europa.Vorig jaar won Martin Adams het toernooi bij de heren. Hij versloeg in de finale de Nederlander Danny Noppert uit Joure. Bij het damestoernooi ging de Engelse Lisa Ashton met de overwinning aan de haal. Beide winnaars doen ook dit jaar mee. Glen Durrant, wereldkampioen bij de BDO, laat het Dutch Open schieten.Het Dutch Open Darts duurt tot en met zondag. De finale van het toernooi is zondagmiddag live te volgen bij RTV Drenthe op televisie en internet.