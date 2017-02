Nieuwe organisatie gaat Meppel promoten

Het centrum van Meppel (foto: archief RTV Drenthe)

MEPPEL - De gemeente Meppel pakt het ‘vermarkten’ van de stad niet langer alleen op.

Door de inwoners nadrukkelijk bij de promotie van de stad te betrekken, moet de aantrekkingskracht van Meppel op nieuwe inwoners, bezoekers en bedrijven toenemen.



Daarom is de nieuwe stichting Citymarketing Meppel opgericht. De stichting krijgt een startsubsidie van bijna 50.000 euro van de gemeente. De organisatie gaat bestaande en nieuwe initiatieven op het gebied van promotie verbinden.



Ook wethouder Henk ten Hulscher is blij met de nieuwe manier van werken. "Het vermarkten van onze gemeente is een middel om nieuwe inwoners, bezoekers en bedrijven aan te trekken. Daar profiteert iedereen van." De waarde van Meppel is volgens hem van groot belang voor de werkgelegenheid en voorzieningen als onderwijs, zorg, cultuur en sport. "Die toekomst gaan we met de Stichting Citymarketing samen verdienen."