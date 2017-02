Kroeguitbaatster krijgt 150 uur werkstraf voor plunderen spaarkas

De rechter in Assen legde de vrouw een werkstraf van 150 uur op (foto: archief RTV Drenthe)

EMMEN - Een 37-jarige vrouw uit Sneek heeft voor het verduisteren van ruim 15.000 euro een werkstraf gekregen van 150 uur. Ook moet ze het geld terugbetalen.

Volgens de rechter is ze schuldig aan het plunderen van een spaarkas in een café aan de Warmeerweg in Emmen.



In overleg met haar toenmalige vriend nam de vrouw begin 2014 de kroeg over van diens zoon. Wekelijks werd er door vaste klanten een bedrag in een speciale kas ingelegd, die zij onder meer bijhield. Het geld was bedoeld om aan het einde van het jaar een feestje te geven.



Na de overname ontdekte de vrouw dat er sprake was van een huurachterstand. Ook stonden er schulden open bij diverse leveranciers. De vrouw besloot deze bedragen te voldoen met het geld uit de spaarkas. Maar de klanten en haar vriend voelden nattigheid en besloten het geld in juli terug te eisen. De vrouw sloeg daarbij op de vlucht en zocht onderdak bij diverse hulpinstanties.



De vrouw gaf in de rechtszaal ronduit toe dat ze het spaargeld had gebruikt om de exploitatie van het café op gang te houden. Ze koos het hazenpad nadat de relatie met haar vriend was verbroken en ze ook doodsbedreigingen begon te ontvangen van klanten. Wel heeft ze enkele bedragen terugbetaald, maar gezien haar gebrekkige financiële omstandigheden is dit niet veel geweest.



De vrouw gaf verder aan dit hoofdstuk te willen sluiten. "Vandaag wil ik er graag een streep onder zetten", aldus de vrouw. In totaal zijn zeventien mensen gedupeerd.