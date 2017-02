Politiek Assen hikt tegen betaling Sensor City aan

ASSEN - Grote twijfels in de Asser politiek of Assen nog wel 25.000 euro moet betalen aan Sensor City nu het failliet dreigt te gaan. ChristenUnie, SP en GroenLinks vinden van niet. Ze zijn bang dat het weggegooid geld is.

Het college van burgemeester en wethouders wil op korte termijn de 25.000 euro betalen voor gebruik van het sensornetwerk dat de verkeerslichteninstallaties en de parkeergarages in Assen regelt.Maar nu het sensorinstituut met een schuld van 800.000 euro tegen een faillissement aanzit, wil de ChristenUnie het geld eerst in de knip houden. "We weten allemaal dat het niet goed gaat, en straks zijn we nog meer geld kwijt. Laten we eerst beslissen over de toekomst van Sensor City", aldus fractievoorzitter Bert Wienen.Assen heeft de afgelopen jaar een miljoen subsidie in Sensor City gestoken. Door toegezegde subsidiebedragen waarop later is gekort, en te weinig geld uit het bedrijfsleven, staat Sensor City op het randje van de afgrond.Over twee weken beslist de gemeenteraad of het sensorinstituut een herkansing krijgt, of dat het definitief over en uit is met Assen als proeftuin voor sensortechnologische snufjes. De ChristenUnie wil daarom eerst de discussie van 16 februari in de raad afwachten, en dan ook de betaling van de 25.000 euro bespreken.Volgens het college gaat het om een reguliere betaling, die Assen wel aan Sensor City moet doen voor gebruik van het netwerk. Bert Wienen van de ChristenUnie twijfelt daaraan. "Schijnbaar zijn er afspraken in de begroting, daar willen wij nog eens naar kijken, maar ik vraag me ernstig af of dit wel een goede besteding van geld is. Over twee weken zitten we bij elkaar om te praten over de toekomst van Sensor City en dan zullen we het hierover hebben", zegt Wienen.Volgens D66 is het de bevoegdheid van het college om de betaling te doen. Volgens hen moet het geld gewoon betaald worden, omdat Assen een overeenkomst met Sensor City heeft. "Linksom of rechtsom, uiteindelijk zal dit bedrag op tafel moeten komen. Ook als Sensor City failliet gaat, zal de curator zich melden en zal hij het geld alsnog opeisen van de gemeente", zegt fractievoorzitter Bob Bergsma van D66.Ook PvdA en stadspartij PLOP wijzen erop dat er wel betaald zal moeten worden, en dat het college bevoegd is. "Maar er is natuurlijk een risico dat het geld straks weg is", aldus Martin Sagel van de PvdA.Volgens het college is de 25.000 euro ook van belang om Sensor City wat ruimte te geven voor onderhandelingen met schuldeisers. Hoever die gesprekken zijn, is onbekend. Ook praat Sensor City met de gemeente Assen over een reddingsplan.Wethouder Maurice Hoogeveen heeft verder geen commentaar op de kwestie. Ook Sensor City reageert niet.