'Waarheidsvinding voor ons bovenaan in zaak Sharleyne'

HOOGEVEEN - Het Openbaar Ministerie is verrast dat advocaat Sébas Diekstra alle vertrouwelijke communicatie van het Openbaar Ministerie over de dood van Sharleyne wil inzien.

Diekstra, die samen met Liesbeth Poortman vader Victor Remouchamps bijstaat, vraagt zich af of het OM bijvoorbeeld eigen belang boven dat van nabestaanden heeft gesteld, door de zaak tegen Sharleynes moeder na drie maanden te seponeren. Woordvoerder Manon Hoiting noemt dat 'opmerkelijk'. "We zien dat zelf helemaal niet zo", aldus Hoiting.Volgens Hoiting heeft de officier van justitie de beslissing om de zaak te seponeren met volle overtuiging genomen. "Er was onvoldoende bewijs om de moeder te vervolgen in zijn visie. Die keuze staat los van ons belang. Waarheidsvinding staat voor ons bovenaan", vertelt Hoiting.Advocaat Diekstra wil door een zogeheten WOB-verzoek in te dienen om inzage te krijgen in de interne communicatie van het OM. Hoiting zegt dat er vaker WOB-verzoeken binnenkomen om informatie van het OM in te zien. Die worden soms goedgekeurd en soms niet. Of dat in dit geval gaat lukken, kan ze niet inschatten.Sharleyne kwam in juni 2015 om het leven. Ze werd onderaan de flat De Arend gevonden. Het is nog steeds onduidelijk of ze is gevallen, gesprongen of gegooid. Na haar dood werd Sharleynes moeder als verdachte gezien, maar het OM ging niet tot vervolging over vanwege gebrek aan bewijs.Intussen loopt bij het gerechtshof een zogeheten artikel 12 procedure, op aandringen van Sharleynes vader. Dat betekent dat wordt gekeken of de zaak kan worden heropend. Over ongeveer zeven weken doet het hof uitspraak.