'We hebben deze onderwijsprijs echt verdiend'

ASSEN - OBS Het Sterrenschip kreeg vandaag de Drentse Onderwijsprijs uitgereikt. De basisschool in Assen is de beste van de provincie door een project van de leerlingen zelf.

Omdat de overgang naar de middelbare school zo spannend is, bedacht de leerlingenraad een Middelbare School Dag. Om alvast te wennen aan lesroosters en de steeds wisselende leraren.Niet alleen de overgang naar de middelbare school is spannend, ook het krijgen van een prijs uit hand van gedeputeerde Cees Bijl was voor leerling Zoë geen dagelijkse kost: "Ik was heel zenuwachtig en ik heb nog nooit zo'n belangrijk iemand van dichtbij gezien."Wouter zit net als Zoë in de leerlingenraad en hij is trots op de onderwijsprijs: "Ik ben heel blij dat we deze prijs gewonnen hebben en we hebben 'm ook echt verdiend. Hopelijk gaan we de landelijke prijs ook winnen!"Volgens gedeputeerde Bijl is het terecht dat Het Sterrenschip de Onderwijsprijs heeft gekregen: "De prijs is voor het beste idee en bij deze school komt het idee ook echt van de leerlingen."Een jury heeft de ideeën van verschillende scholen beoordeeld en voor de prijsuitreiking kwamen de jury en andere genodigden vandaag op bezoek bij Het Sterrenschip. 29 maart is de volgende spannende dag, dan wordt bekend wie de landelijke Onderwijsprijs wint.