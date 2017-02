Ondernemend: Drones gaan deel uitmaken van ons leven

ASSEN - Drones gaan in de toekomst een belangrijke rol spelen. Dat is de verwachting van Arnold Rossing van de DroneHub op Groningen Airport Eelde. En ze zijn er niet alleen om prachtige beelden te maken vanuit de lucht. Pakjes bezorgen kunnen ze ook.

Rossing is één van de drie gasten in Ondernemend. Een programma van RTV Drenthe en Boom Uitgevers over ondernemers en ondernemend in Drenthe.Op dit moment wordt hard gewerkt om van de Drentse luchthaven een centrum voor drones te maken. Rossing: "Staatsbosbeheer gaat de drone gebruiken om natuurgebieden vanuit de lucht te observeren en ook de landbouw gebruikt de onbemande vliegtuigjes. We proberen nu bedrijven als DHL over te halen om op Eelde aan de slag te gaan met het afleveren van pakjes met behulp van drones. Ze hebben nu al een overlaadstation bij de bloemenveiling."Regisseur en producer Reinout Hellenthal uit Assen gebruikt de drone wel eens voor documentaires en filmopdrachten van klanten. Hellenthal maakt in opdracht films. Daarbij maakt hij gebruik van drones, maar ook van 360 graden camera's.Die camera's maken beelden die je online zelf kan bewegen. Je ziet dan alles om de camera heen."We zijn op dit moment bezig met een opdracht voor een klant in Dubai. We maken filmpjes voor ze met hulp van de 360 graden camera. Die filmpjes worden ingezet om een product of merk te versterken."Harry de Lange uit Assen is één van de initiatiefnemers van het 'broodfonds' in Assen. Een fonds waarin ondernemers bijdragen en ze zich verzekeren. Bijvoorbeeld voor als ze ziek zijn. De Lange: "Een dergelijke verzekering kost als snel zo'n 800 euro per maand. Bij ons is dat tussen de 50 en 115 euro. Bovendien blijft je inleg altijd van jezelf."Het fenomeen broodfondsen zie je op veel meer plekken in Nederland terug. Het is het tegengeluid van gemiddeld kleinere bedrijven aan het adres van dure verzekeringsmaatschappijen. "En het is populair. We kijken nu al of we nog een groep kunnen oprichten in Assen." Binnen broodfondsen draait het om het onderlinge vertrouwen, omdat je elkaar verzekert.