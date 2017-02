'Goede hoop' op hervatting bouwplan Kerkenveld-Noord

Kerkenveld-Noord ten tijde van aanleg eerste fase (foto: Hielke Meijer/RTV Drenthe)

KERKENVELD - Komt er nu eindelijk schot in Kerkenveld-Noord? Plaatselijk Belang heeft er goede hoop op. Het nieuwbouwplan Kerkenveld-Noord is in 2013 stil komen te liggen door de economische crisis.

40 Kavels telt het nieuwbouwplan aan de Compagniestraat dat in drie fases zou worden aangelegd. Maar na de bouw van de eerste 12 woningen stokte in 2013 de aanleg van de laatste twee fases.



Druk opzetten

Voorzitter Roel Bruins van Plaatselijk Belang: “We hebben deze week nog overleg gehad met de gemeente De Wolden. We willen er wel druk opzetten, want voor Kerkenveld is het een belangrijk bouwproject.”



Jongeren

Vanuit het dorp en de omgeving is er volgens voorzitter Roel Bruins veel animo om een huis te bouwen in het uitbreidingsplan. “Er zijn ondertussen een aantal jongeren die een huis in het dorp hebben gekocht, terwijl ze eerst nieuw wilden bouwen. Maar daarnaast is er nog genoeg belangstelling over om een kavel te bebouwen.”



Laatste twee fases

Volgens Bruins bekijkt de gemeente De Wolden nu of het de laatste twee fases van het bouwproject gelijktijdig kan uitvoeren. “We kregen te horen dat mensen die er gaan bouwen er rekening mee moeten houden dat het dan wel even kan duren voordat ook de trottoirs er liggen.”



Het college van B&W besluit in februari of de aanleg van Kerkenveld-Noord weer wordt opgestart.

Door: Hielke Meijer Correctie melden