Meepraten in Cassata: Vraag het SP-leider Emile Roemer

SP-lijsttrekker Emile Roemer is te gast in Cassata bij Radio Drenthe (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN - SP-lijsttrekker Emile Roemer komt morgen naar Drenthe en is ook te gast in Cassata bij Radio Drenthe.

De Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart komen steeds dichterbij. Politieke kopstukken trekken door het land voor het aftrappen van regionale campagnes, en gaan de komende weken in debat. Zo is woensdagmiddag het grote Noordelijke verkiezingsdebat, vanaf 14.30 uur live op TV Drenthe.



Aftrap Drentse SP-campagne

Morgenmiddag komt SP-lijsttrekker Emile Roemer naar Veenhuizen, voor de jaarlijkse ledendag van de SP Drenthe en de aftrap van de Drentse SP-campagne. Voor die tijd zit hij vanaf 12 uur in de studio van Radio Drenthe in het programma Cassata.



Stel uw vraag

U kunt meebepalen waar het gesprek met Emile Roemer over gaat. Waar gaan deze verkiezingen wat u betreft vooral over? Wat bepaalt uw keuze? Heeft u een vraag voor de SP-voorman, stuur die naar cassata@rtvdrenthe.nl en wie weet komt deze morgenmiddag voorbij in Cassata.



Mail naar cassata@rtvdrenthe.nl

