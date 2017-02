Refaja gaat oude operatiekamers weer gebruiken vanwege vliegenoverlast

STADSKANAAL - Het Refaja Ziekenhuis in Stadskanaal gaat tijdelijk weer gebruikmaken van de oude operatiekamers. De nieuwe werden dinsdag na een maand al weer gesloten vanwege overlast van vliegen.

Over twee tot drie weken zijn de oude operatiekamers weer in gebruik. Tot die tijd worden patiënten die geopereerd moeten worden, geholpen in de andere twee ziekenhuizen van Treant Zorggroep in Emmen en Hoogeveen. Volgende week worden tachtig tot honderd patiënten van het Refaja geopereerd in Ziekenhuis Bethesda en het Scheper Ziekenhuis.Treant spreekt van een ingrijpende logistieke operatie. Er wordt onder meer ok-personeel van Stadskanaal uitgeleend aan Emmen en Hoogeveen. Ook worden apparatuur en instrumenten overgebracht naar de Drentse ziekenhuizen.Afgelopen week heeft Treant onderzocht hoe de vliegenplaag in Stadskanaal kan worden bestreden. Volgende week wordt onder meer de buitengevel geïnspecteerd op naden en kieren, waardoor insecten mogelijk binnen zijn gekomen. Ook worden rookproeven gedaan om onzichtbare kieren en naden te kunnen opsporen. Er kan tijdens die proeven rook uit het gebouw te zien zijn.Op basis van de uitkomsten van de testen bepaald Treant welke maatregelen ze gaat nemen om de vliegen buiten de deur te houden.