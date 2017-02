Grummel en Sibum kartrekkers jeugdopleiding FC Emmen

Bas Sibum, rechts met Wim Beekman en zijn vader

VOETBAL - René Gummel en Bas Sibum worden de nieuwe kartrekkers van de jeugdopleiding van FC Emmen. De twee oud-spelers van de Drentse club worden respectievelijk Hoofd Jeugdopleiding en trainer/coach van FC Emmen onder 19, het oudste jeugdteam van de Drentse club.

Grummel en Sibum volgen Gert Heerkes en Paul Kamphuis op. Heerkes vervolgt zijn loopbaan in China en Kamphuis gaat zich volledig richten op zijn eigen bedrijf.



René Grummel zal zijn functie als assistent trainer bij de eerste selectie gaan combineren met de functie van Hoofd Jeugdopleiding. Zijn aflopende contract wordt verlengd tot medio 2020.



Bas Sibum zal de coaching van het O19 (A1) elftal voor zijn rekening gaan nemen, en staat daarnaast René Grummel in zijn werkzaamheden bij om de elftallen in de bovenbouw van de Jeugdopleiding te coördineren. Sibum zet zijn handtekening onder een overeenkomst tot de zomer van 2018.



Cursus UEFA A-jeugd

Beide heren zitten op dit moment in de afrondende fase van de cursus UEFA A Jeugd en zullen in hun werkzaamheden waar nodig worden bijgestaan door Manager Voetbalzaken Jan Korte teneinde de Zeister bossen binnen afzienbare tijd met diploma op zak te kunnen verlaten.



'Grummel en Sibum spreken tot de verbeelding'

Jan Korte over de aanwinsten voor de Jeugdopleiding: “Wij zijn als club bijzonder trots dat wij in onze top van de jeugdopleiding twee oud-Emmenaren -met 600 wedstrijden betaald voetbal in de rugzak- kunnen stallen, om onze talenten klaar te stomen voor het eerste elftal. De heren spreken tot de verbeelding van onze jeugdspelers, en zullen op basis van het rood-witte bloed dat door hun aderen stroomt er alles aan doen om vanuit de clubvisie de talenten richting FC Emmen 1 te stuwen.”



Grummel: 'Ik kijk ernaar uit'

René Grummel over zijn nieuwe verantwoordelijkheden: “De afgelopen seizoenen heb ik als assistent trainer van het eerste mij eveneens gericht op het vele aanstormende talent in onze jeugdopleiding. Ik weet wat te doen en wat te laten om profvoetballer te kunnen worden, en voel mij daarom verbonden met de ruim 100 spelers in de jeugdopleiding. Ik kijk zodoende ook uit naar deze uitbreiding van mijn takenpakket.”



Sibum: 'Een fantastische uitdaging'

“Nu ik nog maar kort geleden een streep onder mijn profcarrière als voetballer heb gezet, bruis ik van de energie en beschik ik bovendien over de nodige voetbalkennis welke ik graag wil overbrengen op een nieuwe generatie. Het voelt goed om dit te gaan doen bij mijn eigen club. Het is een fantastische uitdaging waar ik volop overtuiging mee aan de slag ga.” aldus Bas Sibum.

Door: Niels Dijkhuizen Correctie melden