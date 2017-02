Verdachten ontvoering ex-lid No Surrender blijven vastzitten

EELDE - Vier verdachten in de ontvoeringszaak van motorclub No Surrender die zich afspeelde in Eelde blijven langer vastzitten. Dat besloot de rechtbank in Groningen bij een pro-formazitting. Een van de verdachten is een vrouw uit Eelde.

De drie mannelijke verdachten zouden een 47-jarig ex-lid van No Surrender eind vorig jaar hebben ontvoerd, afgeperst en ernstig mishandeld. Dat gebeurde in het huis van de vrouw uit Eelde.Het slachtoffer was de ex-vriend van de 28-jarige vrouw. De mannelijke verdachten zouden hem hebben meegenomen naar haar huis. Daar zouden ze hebben gedreigd zijn vingers af te knippen en met een strijkijzer de No Surrender-tattoo van zijn buik te branden. Volgens het OM had de vrouw het strijkijzer klaargezet. Zij was op het moment van de ontvoering niet thuis.De man werd vervolgens ernstig mishandeld. Hij moest vijfduizend euro betalen en dat heeft hij ook gedaan. Hij werd uiteindelijk halfnaakt achtergelaten in een bos bij GlimmenHet viertal ontkent betrokkenheid en wijst op onsamenhangende verklaringen van het slachtoffer. De vrouw zegt ook geen lid te zijn geweest van No Surrender.De rechter vindt de verdenkingen te sterk voor opheffing van de voorlopige hechtenis. Zo lijkt de bestelbus van een verdachte te zijn gebruikt bij de ontvoering. In het voertuig zijn bloedsporen van het slachtoffer aangetroffen. Ook telefoongegevens en getuigenverklaringen zouden kunnen wijzen op betrokkenheid.In totaal zijn er zeven verdachten in de zaak. Drie zitten niet meer vast. In maart is er een nieuwe zitting gepland.