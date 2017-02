Lastig klusje voor gevangenen Veenhuizen

In de gevangenis van Veenhuizen wordt een bijzondere fiets gemaakt (foto: Edwin van Stenis/RTV Drenthe) De fiets wordt gemaakt met een methode die tiglassen heet. (foto: Edwin van Stenis/RTV Drenthe) De fiets is onderdeel van het project 'Collectie Veenhuizen' (foto: Edwin van Stenis/RTV Drenthe)

VEENHUIZEN - In gevangenis Esserheem in Veenhuizen wordt een bijzondere fiets gemaakt: de LasTig fiets. Volledig gemaakt door gedetineerden, met als framenummer het detentienummer van de gevangene die aan de fiets werkte.

De fiets wordt gemaakt met een methode die tiglassen heet. Hierbij worden twee metalen schelpen als het ware aan elkaar gelast.



Collectie Veenhuizen

De fiets is onderdeel van het project Collectie Veenhuizen. Dit zijn producten en diensten gemaakt door jonge ontwerpers, samen met de gedetineerden en dorpsbewoners. Er is nu één fiets af. Zodra er vijftig fietsen worden besteld, gaat hij in productie.



Lasdiploma

De gedetineerde die de fiets maakt, verdient er niets meer mee dan zijn uurloon, maar haalt hiermee wel zijn lasdiploma. En dat is belangrijk, volgens Irene Fortuijn, initiatiefnemer van het kunstproject. "Een diploma is erg belangrijk als gedetineerden gaan re-integreren in de maatschappij. Bovendien is er veel vraag naar goede lassers, dus een lasdiploma komt altijd van pas."



Als de fiets flink verkocht wordt, wil Collectie Veenhuizen het project uitbreiden door ook langdurig werklozen op deze manier hun lasdiploma te laten halen.