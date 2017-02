Opmerkelijk: Saber Hendriks blijft toch bij ACV

Saber Hendriks

VOETBAL - Vorige week verraste Saber Hendriks vriend en vijand door aan het eind van het seizoen hoofdklasser ACV te verruilen voor vv Hoogeveen, maar de overgang blijkt toch niet door te gaan.

Hendriks stelde vv Hoogeveen hier gisteravond van op de hoogte.



De 24-jarige aanvaller, die vorig jaar de overstap maakte van vv Emmen, is bezig aan zijn eerste seizoen bij ACV. Hij scoorde tot nu toe zeven keer in de zaterdaghoofdklasse C.



ACV sprak met Nico Haak

Tussen ACV en Nico Haak, de nieuwe trainer van vv Hoogeveen, is inmiddels contact geweest over het niet doorgaan van de overgang. Op grond daarvan wil ACV de samenwerking met Saber Hendriks ook in het komende seizoen graag voortzetten.

Door: Niels Dijkhuizen Correctie melden