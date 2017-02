Beachvolleyballer Varenhorst vindt nieuwe teamgenoot

Varenhorst (l.) met zijn oude partner Nummerdor (Foto: EPA / Georgios Kefalas)

BEACHVOLLEYBAL - Beachvolleyballer Christiaan Varenhorst uit Valthermond heeft in Maarten van Garderen een nieuwe teamgenoot gevonden.

Varenhorst speelde tot en met de Olympische Spelen in Rio de Janeiro samen met Reinder Nummerdor, die daarna een punt achter zijn carrière zette.



Van Garderen volleybalt gewoonlijk in de zaal en maakt nu de overstap naar het zand. De 27-jarige Van Garderen speelt al jaren professioneel volleybal in het buitenland. Als volleyballer maakte hij in 2012 zijn debuut voor Oranje en speelde 115 interlands.



"Ik was verrast toen Christiaan en bondscoach Gijs Ronnes mij benaderden", erkent Van Garderen. "Als een wereldtopper van het kaliber Christiaan belt, dan ga je er wel over nadenken. Beachvolleybal vind ik een prachtige sport en ik denk dat het spel mij goed ligt. Als team kunnen Christiaan en ik wellicht ver komen. Ik moet natuurlijk op nul beginnen, maar het is een droom om op de Olympische Spelen van Tokio in actie te komen."



Varenhorst en Van Garderen spelen hun eerste wedstrijd waarschijnlijk in mei bij het World Tour toernooi in Rio.