Tien dorpshuizen geselecteerd voor Dorpshuis van het jaar 2017

Dorpshuis 't Anker in Hollandscheveld is één van de genomineerden (foto: Google Streetview)

ASSEN - Tien van de 22 dorpshuizen die meedoen aan de Dorpshuis van het jaar 2017 verkiezing zijn geselecteerd. Deze dorpshuizen krijgen de komende maanden bezoek van de jury en de programma’s ‘Hemmeltied’ en ‘Strunen’ van RTV Drenthe.

De dorpshuizen die gaan strijden om een plaats in de finale zijn MFC de Spil in Gasselternijveen, de Viersprong in Buinerveen, dorpshuis Nieuw Buinen, de Klink in Nieuw Dordrecht, de Meerstal in Zwartemeer, dorpshuis Linde, ’t Neie Punt in Ruinen, ’t RAShuys in Roderesch, Het Anker in Hollandscheveld en de Roessinghschool in Elp.



Duurzaamheid

Volgens de jury is het gemiddelde niveau van de aanmeldingen hoger dan bij de verkiezing in 2015. Met name op het gebied van duurzaamheid en informele zorginitiatieven hebben de dorpshuizen flinke stappen gezet.



De dorpshuizen die gaan deelnemen ontvangen elk 250 euro. De vijf dorpshuizen die doorgaan naar de finale ontvangen elk een bedrag van 500 euro en de winnaar krijgt 1.500 euro extra. De winnaar wordt bekend gemaakt tijdens de finale op 27 juni bij RTV Drenthe.