Johannes Post Kazerne begint klusbus voor veteranen

Zes militairen werken aan de klusbus op de kazerne in Havelte (Foto: Marjolein Knol)

HAVELTE - Bij de Johannes Post Kazerne in Havelte bouwen zogenaamde actieve veteranen, die nog in dienst zijn bij defensie, een klusbus. Daarmee kunnen ze binnenkort het land door om niet-actieve veteranen op te zoeken en een handje te helpen.

Zes militairen werken nu nog hard om de oude ambulance te strippen en om te bouwen tot een klusbus. "Achterin zijn we bezig om een hele kast eruit te halen," wijst Reina Koetsier aan, een van de militairen. "Die kast wordt normaal gesproken gebruikt, maar omdat wij een hele werkbank erin willen bouwen moet hij eruit."



Posttraumatische stressstoornis

Op de kazerne in Havelte wordt voor het eerst een klusbus gebouwd om op deze manier in te zetten. Het is dan ook een bijzonder project, volgens majoor Martin Wemes. Hij is een van de initiatiefnemers van 'The Colony', een project voor militairen die om verschillende redenen even niet kunnen worden uitgezonden.



Zo zijn de meeste militairen op de kazerne nu op oefening in Polen, maar blijft dit groepje op de kazerne. Een van de redenen kan bijvoorbeeld zijn dat een militair een posttraumatische stressstoornis heeft. Majoor Wemes: "Het belangrijkste wat ik merk aan deze mensen is dat ze het heel fijn vinden dat ze iets voor hun collega's kunnen doen die ongeveer in hetzelfde parket zitten. Dat geeft verbinding."



Eerbiedig werk

Een van die mensen is Mick. Hij gaat voorlopig niet mee op missie en is blij met het werk dat hij op de kazerne kan doen. "Anders zit je ziek thuis, terwijl je nu nog bezig kan zijn en collega's kunt helpen. Dat is eerbiedig werk en betekent heel veel voor me."



In het voorjaar moet de klusbus af zijn.

Door: Marjolein Knol Correctie melden