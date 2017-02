Oud-leraar in beroep tegen celstraf voor ontucht

HAREN/ORVELTE - De 38-jarige oud-leerkracht van het Zernike College in Haren die is veroordeeld voor ontucht met een 13-jarige leerlinge gaat in hoger beroep. Dat zegt zijn advocaat Willem Bierens.

De man knoopte in 2015 een relatie aan met een 13-jarig meisje dat verliefd op hem was geworden. Hij had ook seks met het meisje. Dat gebeurde onder meer tijdens een schoolkamp in Orvelte, maar ook in Annen, Glimmen en Norg. Het contact duurde al met al anderhalf jaar.De man werd vorige week door de rechtbank in Groningen veroordeeld tot twee jaar cel, waarvan één jaar voorwaardelijk. De rechters tilden er zwaar aan dat de 38-jarige man, die wisselend in Groningen en Emmen verblijft, misbruik heeft gemaakt van zijn positie en overwicht als leerkracht.Hij moet zich volgens het oordeel van de rechters in Groningen ook laten behandelen. De man is het niet eens met het vonnis.De moeder kwam uiteindelijk achter deze geheime relatie toen zij de computer van haar dochter doorspitte. Ze vond briefverkeer tussen die twee. Ze stapte naar de school en politie. De leerkracht werd ontslagen. Hij verloor niet alleen zijn baan, maar ook zijn partner.