Wordt het weer Adams - Noppert in finale Dutch Open Darts?

DARTS - Bij afwezigheid van de Britse Lakeside-kampioen Glen Durrant, is Danny Noppert uit Joure komend weekend topfavoriet tijdens de Dutch Open Darts in Assen. De 26-jarige Fries verloor, bijna drie weken geleden, de finale tijdens het officieuze WK op de Lakeside. Maar sinds die tijd staat z'n leven op de kop.

"Er komt wel veel op me af. Ik leef in een droom op het moment en dromen moet je waarmaken", zegt Noppert.



Martin Adams gaat voor hattrick

Maar hij krijgt serieuze concurrentie van de Engelse titelverdediger Martin Adams, die de Dutch Open Darts al vier keer heeft gewonnen. Adams versloeg Noppert vorig jaar in Assen nog in de finale.



Maar tijdens het WK op de Lakeside, vorige maand, werd hij in de kwartfinale uitgeschakeld. De 60-jarige Adams heeft een zware behandeling voor prostaatkanker achter de rug. Maar hij is er helemaal klaar voor.



"Ik heb de kans om het toernooi voor de derde keer op rij te winnen. Ik ga voor de hattrick in Assen", laat Wolfie weten.



Mulder vorig jaar uitgeschakeld door Noppert

Bert Jan Mulder uit Hoogeveen drong vorig jaar als enige Drent, van de bijna drieduizend mannen, door tot de laatste 64. Noppert schakelde Mulder uiteindelijk uit. Maar hij verloor maar nipt. Het gaf Mulder een ontzettende boost. De 28-jarige Hoogevener besloot daarna om al z'n andere hobbies opzij te zetten en helemaal voor het darten te gaan.



"Ik wil het WK op de Lakeside halen. Op de Nederlandse ranking sta ik op de 20e plaats. Ik wil doorgroeien naar de top tien en dan naar de Lakeside", besluit Mulder.



5113 startkaarten

In totaal zijn er voor de Dutch Open Darts in de Bonte Wever in Assen dit jaar 5113 startkaarten verstrekt. Maar veel deelnemers doen zowel aan het koppel- als het singletoernooi mee. Het zijn bijna honderd startkaarten meer dan vorig jaar. Het aantal vrouwelijke deelnemers is ten opzichte van vorig jaar wat gedaald. Het aantal mannen zit in de lift.



Zondag vanaf 12.25 uur live op TV Drenthe

Alle finalepartijen van de mannen en de vrouwen van zowel het koppel- als het single-toernooi kunt u zondagmiddag live op TV Drenthe zien. Dat geldt ook voor de finale van de Aspiranten, Junioren en Meisjes.





