Patrick Eberhard stopt per direct bij SVBO

Patrick Eberhard

VOETBAL - Patrick Eberhard is per direct gestopt bij SVBO. De aanvaller raakte na de finale van het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi in conflict met het bestuur van de zondageersteklasser. Het leverde hem in eerste instantie een schorsing voor onbepaalde tijd op, maar omdat een gesprek tussen hem en het bestuur deze week werd verschoven naar 14 februari hakte Eberhard de knoop zelf door.

Eberhard werd door het SVBO-bestuur geschorst omdat hij deelnam aan de finale van het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi, in plaats van met de selectie af te reizen naar het traditionele trainingskamp in het Spaanse Marbella.



"We werden vrijgelaten in onze keuze"

Volgens Eberhard werd tijdens de nieuwjaarsreceptie door een bestuurslid verteld dat spelers mochten kiezen tussen de finale van het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi en het trainingskamp op Marbella. "We werden vrijgelaten in die keuze. Ik wilde dolgraag de finale van Protos Weering spelen en heb voorgesteld dat ik een dag later op eigen kosten naar Marbella zou vliegen. De enige fout die ik heb gemaakt is dat ik de trainer (Rolf Veneboer, red.) niet heb ingelicht."



Gesprek met Boersma en Veneboer

Nadat Eberhard zijn keuze had gemaakt en door het bestuur op de spelerslijst werd gezet voor de finaledag van Protos Weering werd hem verteld dat hij zich niet meer hoefde te melden in Spanje.



Na het trainingskamp werd Eberhard uitgenodigd voor een gesprek met Rolf Veneboer en bestuurslid Yme Boersma. "Daar kreeg ik te horen dat ik mijn tas moest inleveren en geen deel meer uitmaakte van de selectie." Maar dat besluit werd redelijk snel teruggedraaid. "Boersma belde me en liet weten dat ik voor onbepaalde tijd geschorst werd en dat er opnieuw een gesprek met mij zou plaatsvinden. Dat gesprek zou afgelopen week zijn, maar werd verzet naar 14 februari. Omdat ik maar niets hoorde en weer moet wachten heb ik besloten per direct te stoppen."



"Ik vind een schorsing al onterecht, want ik heb in principe niets verkeerds gedaan. Ja, ik wilde de eer hoog houden van SVBO tijdens de finale van een prachtig toernooi."



"Ik had de trainer moeten bellen"

Spijt van zijn keuze om deel te nemen aan de finale van Protos Weering heeft Eberhard dan ook niet. "Nee, absoluut niet. Waar ik wel spijt van heb, en daarvoor heb ik ook mijn excuses aangeboden, is dat ik de trainer niet heb ingelicht."



Uitkijken naar een andere club

Eberhard is niet van plan om de komende maanden thuis te zitten. "Ik hoop dat er een mooie club komt waar ik tot het einde van het seizoen mee kan trainen om volgend seizoen weer te kunnen vlammen. Of het nog weer goed kan komen met SVBO? Dat weet ik niet. Zoals de situatie nu is zal dat een lastig verhaal worden."



Eberhard was bezig aan zijn tweede seizoen bij SVBO. Daarvoor speelde hij bij vv Emmen.

Door: Niels Dijkhuizen Correctie melden